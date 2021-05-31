Главы министерств иностранных дел и министерств обороны государств-членов НАТО во вторник, 1 июня, обсудят ситуацию в Украине, Беларуси и Афганистане, а также подготовку к саммиту, который состоится 14 июня в Брюсселе без участия стран-партнеров.

Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 31 мая, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим ряд вопросов, в том числе дальнейшие действия в Афганистане и развитие событий в Беларуси и в Украине", - заявил он.

По словам генсека НАТО, основным вопросом на встрече будет обсуждение подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Брюсселе 14 июня. Столтенберг добавил, что предстоящий саммит НАТО будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия не предусмотрено.

"Саммит будет только для союзников, потому что это сравнительно короткий саммит - один день. В следующий раз, возможно, мы решим, что будет больше времени для встреч с партнерами на высшем уровне", - сказал генсек альянса.

В то же время он не стал прогнозировать, когда такой саммит альянса возможен.

"Я не буду спекулировать, когда может быть следующий саммит высокого уровня с партнерами. Но на этот раз это сравнительно короткий саммит, поэтому формата с партнерами не будет", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство тем фактом, что грядущий саммит НАТО пройдет без участия Украины "на фоне агрессивных действий Российской Федерации".

Ранее Минобороны Украины сообщили, что наша страна первой из стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет целей партнерства с альянсом.