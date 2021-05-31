В НАТО заявили, что хотят улучшить отношения с РФ, которая является соседом стран - членов альянса.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, приуроченной к грядущей встрече глав внешнеполитических и военных ведомств стран НАТО.

"Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который еще важнее, когда трудные отношения", - рассказал Столтенберг.

Заседание министров иностранных дел и обороны стран альянса пройдет 1 июня в формате телеконференции. На онлайн-встрече планируется обсудить ситуацию в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту 14 июня. Отметим, что ни Киев, ни Тбилиси не будут участвовать в онлайн-встрече.

Ранее мы писали о том, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на отсутствие Украины среди участников грядущего саммита лидеров Альянса.

Также 28 мая во время заседания Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО выяснилось, что Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО.