Сегодня одесский апелляционный суд отменил 7-летний обвинительный приговор по Сергею Стерненко, который он получил в феврале за разбой и похищение человека.

Приговор отменили, хотя и признали, что имел место и киднеппинг, и пытки, его сопровождавшие.

В итоге Стерненко получил три года, которые он скорее всего не отсидит: ему дали годовую отсрочку. И если за год он больше никого не похитит или не убьет - то тюрьма отменяется.

Все это еще один пример того, как власть уступает радикалам с улицы и давлению западных посольств.

"Страна" разбиралась, почему так произошло.

В чем обвиняли Стерненко

Сергею Стерненко и его подельнику Руслану Демчуку дали семь лет 23 февраля. Приморский суд Одессы обвинил обоих по делу, которое тянется еще с 2015 года. Речь о похищении, издевательствах и пытках в отношении местного депутата Сергея Щербича.

Фабулу этого дела мы детально расписывали в нескольких материалах (в частности, пересказывали обвинительный акт прокуратуры).

Вкратце дело обстояло так: Стерненко, Демчук и еще несколько неизвестных вызвали Щербича на встречу. Далее они затолкали его в машину и, по дороге избивая, привезли в какой-то подвал, где несколько часов издевались: в том числе давили пальцы плоскогубцами, порвали ноздрю, стреляли над головой, полосовали по ягодицам.

Все побои отражены в судебно-медицинской экспертизе. Похитители требовали от Щербича сложить депутатский мандат, поскольку, мол, он "сепаратист" и участник Антимайдана.

Параллельно у мужчины отобрали 300 гривен и сим-карты. Полиция позже провела обыск у Стерненко и нашла у него дома пистолет с патронами.

Все это было известно еще в 2015 году, но суд по этому делу активизировался лишь в конце 2020 года. И в феврале последовал приговор.

Причем базировался он еще на доказательствах, собранных пять лет назад. Это говорило о том, что дело намеренно спускали на тормозах четыре года при Порошенко и почти два - при Зеленском.

Правда, приговор был по-своему странный.

Основной срок - семь лет - Стерненко и Демчук - получили по статье 187, часть вторая (разбой, совершенный группой лиц). Еще три года экс-главе "Правого сектора" в Одессе дали за найденный у него дома пистолет. А вот за похищение человека (статья 146) ему ничего не дали, поскольку срок давности по ней истек. Но признали виновным и по ней.

Первый вопрос к этому приговору касался того, что в нем не фигурировала статья 127 - "Пытки", по которой идет от 5 до 10 лет лишения свободы. Хотя побои и увечья у потерпевшего стопроцентно подтверждались экспертизой.

Второй вопрос был к разбою. Да, у Щербича пропали 300 гривен и сим-карты. Но утверждать, что именно завладение этим скромным имуществом и было мотивом Стерненко - явно некорректно. Депутата похищали потому, что это был идеологический оппонент (и сам Стерненко, как бы подтверждая это, на суде несколько раз обвинял Щербича в "сепаратизме").

То есть уже тогда было опасение, что основная статья, по которой осудили Стерненко и Демчука, развалится в апелляции. Что и произошло.

Как освободили Стерненко

В апелляции первым делом отменили статью о разбое - 187-ю, часть вторую, за которую обоим обвиняемым дали по семь лет.

Главные аргументы суда звучали так:

- у Стерненко и Демчука не было мотива завладения имуществом Щербича. Более того, после похищения ему вернули телефон, который стоил дороже якобы похищенных 300 гривен.

- почему якобы - суд тоже объяснил. Апелляция не нашла доказательств, что у потерпевшего вообще были эти деньги. Мол, никто не может этого подтвердить.

- главный признак разбоя - это насилие. Суд решил, что при похищении Стерненко и Демчук сидели на переднем сидении автомобиля, а Щербича сзади удерживали неизвестные. Поэтому они, мол, в насилии против депутата не замешаны.

При этом показания Щербича говорили об обратном: он рассказывал, что Стерненко стрелял в него из травматического пистолета прямо в машине, чтобы предотвратить побег. И это вошло в обвинительный акт.

Но, невзирая на это, статью "Разбой" апелляция сняла. То есть семилетний срок для Стерненко и Демчука уже отменялся.

Далее шла статья 146, часть вторая - похищение человека, совершенное группой лиц. Ее судьи утвердили с небольшими правками: из вердикта первой инстанции убрали корыстные мотивы обвиняемых. А также, упоминание о том, что похищали его опасным для жизни способом.

Но это было неважно, поскольку по этой статье срока для Стерненко и так не было: у нее истек срок давности.

Но все равно показательно, что суд по итогу признал, что оба радикала все-таки похищали человека. Теперь это официальная информация.

Таким образом наказание для Стерненко последовало только по третьей статье - хранение оружия.

По ней суд первой инстанции давал радикалу три года. Но апелляция поставила под сомнение ряд экспертиз следствия по пистолету, который нашли дома у Стерненко. И вменила ему лишь найденный там же боевой патрон. А дальше, сославшись на то, что Сергей ранее был не судим, а также является общественным активистом, дали ему три года с отсрочкой наказания на год.

То же самое - и для Демчука. То есть оба сразу выходят на свободу. И в течение года, если кто-то из них совершит правонарушение, получает уже трехлетний срок.

Что будет дальше со Стерненко

Приговор апелляционного суда, конечно, супер-скандальный.

Получается, что человека похитили, в него стреляли, избивали, всячески издевались. Это признано в обоих судах, где рассматривалось дело. Но двое главных подозреваемых по итогу получают разве что судимость. А в остальном - полную свободу действий.

К слову, у Руслана Демчука судимость уже не первая. Но и ему вынесли максимально легкий приговор. Хотя судьи обязаны были учесть уголовное прошлое данного субъекта.

Но что теперь ждет Стерненко?

Для него эта история пока не закончена. Впереди - суд по еще одному громкому делу: об убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова. Обвинение считает, что убивал его Стерненко умышленно, а защита полагает - что в целях самообороны.

С одной стороны, нынешний "прогиб" судей и Банковой показывает, что и по делу об убийстве могут быть послабления.

С другой - судимость Стерненко может стать отягчающим обстоятельством при вынесении вердикта. Как сегодня ее отсутствие стало смягчающим фактором (о чем прямо заявлял судья).

Также с этой судимостью связан еще один немаловажный момент: радикал не сможет избираться во власть или назначаться на госдолжности (тут можно вспомнить, что ранее Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесскую СБУ).

Ну, и, наконец, теперь Стерненко можно будет официально именовать преступником, который в составе группы лиц похищал и незаконно удерживал тех, кто ему не нравится.

Небольшое утешение для тех, кто ждал полноценного правосудия. Но достаточно веский аргумент для критики власти, которая по сути отпустила киднеппера-"активиста".

Причем, критика будет идти в том числе от националистов: они начнут издеваться над властью: мол, Стерненко "дали судимость за один патрон".

"Позор власти"

Телеграм-канал "Политика Страны" проанализировала вердикт Стерненко.

"Озвученный вердикт суда по Сергею Стерненко, безусловно, большой позор для власти.

После погрома Офиса президента, после постоянных угроз в адрес Зеленского, Стерненко фактически отпускают по делу, которое должно было стать для власти показательным с точки зрения того кто вообще в стране власть.

А по факту стало очевидным позором, о котором на Банковой (судя по ряду косвенных признаков) знали заранее, а значит и согласовали.

Почему пошли на такой позор?

Главная причина - требование западных посольств, которые в последнее время активно опекают Стерненко.

У Зеленского сейчас по многим вопросам терки с Западом, а потому решили из-за Стерненко отношения не напрягать.

Вторая причина - страх новых акций радикалов, которых власти опасаются в любом виде.

Допустят вновь погром - унижение.

Разгонят силой (если ещё получится) - нарвутся на обвинения в "лукашизме", которые, не исключено, поддержит и Запад с учётом сказанного выше.

Потому и решили извернуться между капелек - 7-летний приговор отменили, заменили его трехлетним с отсрочкой исполнения в 1 год. Если за этот год Стерненко снова что-то учудили, то получит реальные 3 года тюрьмы.

А параллельно идёт суд по убийству Кузнецова.

То есть, как видимо полагают на Банковой, они и западные посольства с радикалами против себя не озлобят, и Стерненко на крючок подвесят.

Ну кто кого на крючок подвесит это ещё вопрос.

Вся ситуация со Стерненко показывает насколько зыбка в реальности власть Зеленского, который не может даже вдохновителя погрома своего Офиса в тюрьму отправить".

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский считает, что сегодняшний приговор для Стерненко убьет остатки рейтинга власти.

"Посадки будут весной, да?

В жизни мне не было так стыдно.

Сегодняшний оправдательный приговор Стерненко, за три часа убьёт все остатки рейтинга, Большие Стройки, форумы и презентации, снятия неприкосновенностей и санкции СНБО, всё это ничего больше не стоит", - написал Бужанский в телеграме.

Депутат продолжил:

"Не совсем понимаю, зачем нам с сегодняшнего дня полиция.

Ну что плохого, если кто то кого то похитил, пытал, ограбил или убил?"

Журналист Юрий Ткачев считает, что еще одно дело, по которому Стерненко проходит обвиняемым - об убийстве Ивана Кузнецова - тоже замнут, поскольку у радикала есть покровители в посольстве США.

"Все так удивляются условному сроку для Стерненко, как будто и правда кто-то верил, что его посадят.

С точки зрения УК Украины Стерненко вообще не совершил ничего плохо: подумаешь, похитил и пытал человека; да и то сказать, не человека - ватника.

Судили Стерненко на самом деле за другое, а именно за то, что он кинул СБУ, найдя себе новых папиков в посольстве США. Ну и вот за это-то он и получил год условно.

Думаю, с делом об убийстве будет та же история. Там срок давности десяточка, истекает в 2028 году. Сроки судебного рассмотрения у нас ничем не ограничиваются, думаю, легко дотянут.

Украинские законы созданы не для того, чтобы защищать вас от стерненок. Они созданы для того, чтобы защищать от вас стрененок и их покровителей", - считает Ткачев.

Ведущая телеканала "Перший Незалежний" Диана Панченко пишет:

"Вместо 7-ми, Стерненко получил 1 год условно. За хранение патрона.

За пытки, разбой, похищение человека в нашей стране не наказыают.

Чего ещё ждать от государства, в которой Президент хвастается, что переписывается с подозреваемыми?

Напомню, на очереди ещё дела об убийстве Ивана Кузнецова и крышевании наркотиков. Но после сегодняшнего суда, надежды на справедливость не остаётся.

Зато ждём новостей о создании партии Стерненко и назначения его наконец в СБУ.

Гадко".

Журналист Дмитрий Василец уверен, что решение по Стерненко поощрит подобные преступления в будущем. И все дело в слабости президента Зеленского.

"Стерненко оправдали, пытки и похищение по сути суд квалифицировал не как преступление, а как проявление "гражданской активности".

Данное решение суда, ни что иное, как поощрение "соросни" на нарушение закона в будущем и унижение украинского народа перед коллаборантами в вышиванках.

Слабый Президент - горе в стране..."