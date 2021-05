Европейская комиссия (ЕК) предложила обновить рекомендацию Совета ЕС таким образом, чтобы все, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса, были освобождены от сдачи тестов на наличие инфекции и карантина.

Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 31 мая, сообщил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Что касается цифрового сертификата COVID, (Евро)парламент и Совет (ЕС) достигли соглашения по важному принципу: когда у вас есть такой сертификат, вы не должны подвергаться дополнительным ограничениям, если только это не является необходимым в целях обеспечения общественного здравоохранения", - сказал Рейндерс.

"Мы предлагаем не требовать ни тестов, ни карантинов для поездок лиц, прошедших полную вакцинацию или вылечившихся от этого заболевания. Такая практика уже существует во многих государствах-членах ЕС. И это не должно зависеть от вашего места назначения или отправления (в ЕС - Ред.)", - добавил он.

По словам Рейндерса, полностью вакцинированными от коронавируса могут считаться люди на 14-й день после получения второй дозы вакцины. В этом случае также имеются в виду препараты, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Также освобождение от ограничений должно охватывать всех выздоровевших, которые получили одну дозу двухдозовой вакцины.

Также ЕК предложила обновить общие критерии для определения зон риска и ввести механизм "экстренного торможения" для решения проблем, связанных с распространением новых штаммов коронавируса, которые могут вызвать обеспокоенность.

"Экстренное торможение" выражается таким образом, что государства-члены должны возобновить ограничительные меры в отношении вакцинированных и выздоровевших лиц, "если эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается или когда сообщается о высокой распространенности вариантов (коронавируса), вызывающих обеспокоенность".

Помимо этого ЕК предоставила разъяснения относительно путешествий невакцинированных или не переболевших коронавирусной болезнью лиц из различных зон эпидемиологической опасности Евросоюза. К выезжающим из "зеленых" зон не применяются никакие ограничения. От путешественников из "оранжевых" зон государства-члены могут потребовать пройти тест перед отъездом (экспресс-тест на антиген или ПЦР).

Путешественников из "красных" зон государства-члены ЕС могут обязать пройти карантин, если у них не было теста перед отъездом. Лицам из наиболее сложных в эпидемиологическом отношении зон - "темно-красных" - необязательные поездки "категорически не рекомендуются". Требование тестирования и карантина для них сохраняется.

Кроме того, предложение включает конкретные положения, которые касаются детей, "для обеспечения единства путешествующих семей и стандартный срок действия тестов".

ЕК предложила установить стандартный период действия для тестов на коронавирус: 72 часа для ПЦР-тестов и 48 часов - для экспресс-тестов на антигены.

EU countries are now slowly lifting COVID-19 restrictions both domestically and regarding travel.



We propose that they coordinate this gradual lifting of free movement restrictions, taking into account our new common tool: the EU Digital COVID Certificate.#EUCOVIDCertificate pic.twitter.com/H83lMqvOAo