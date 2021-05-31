В Киеве начинается вакцинация от Covid-19 только работников учебных заведений. Прививочные центры будут созданы в каждом районе столицы. Сотрудников сферы образования обещают прививать вакциной Pfizer американского производства.

Об этом сообщил первый заместителя главы КГГА Николай Поворозник, говорится на сайте ведомства.

​"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии", - рассказал Поворозник.

В каждом созданном центре будет работать 1-2 специальных медицинских бригады (их количество будет зависеть от числа желающих вакцинироваться). По словам Поворозника, предварительно был проведен опрос, который помог выяснить количество желающих получить вакцину от Covid-19. Всех педагогов предупредят о времени и месте проведения манипуляций.

Ранее "Страна" писала о том, что в центрах вакцинации в Киеве, Одессе и Львове в первые выходные сделали почти 5 тысяч прививок от коронавируса.

Также мы сообщали, что почему после открытия центров по вакцинации в Украине упало число прививок.