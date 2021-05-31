Школьные спортзалы Киева превратят в центры вакцинации педагогов
В Киеве начинается вакцинация от Covid-19 только работников учебных заведений. Прививочные центры будут созданы в каждом районе столицы. Сотрудников сферы образования обещают прививать вакциной Pfizer американского производства.
Об этом сообщил первый заместителя главы КГГА Николай Поворозник, говорится на сайте ведомства.
"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии", - рассказал Поворозник.
В каждом созданном центре будет работать 1-2 специальных медицинских бригады (их количество будет зависеть от числа желающих вакцинироваться). По словам Поворозника, предварительно был проведен опрос, который помог выяснить количество желающих получить вакцину от Covid-19. Всех педагогов предупредят о времени и месте проведения манипуляций.
Ранее "Страна" писала о том, что в центрах вакцинации в Киеве, Одессе и Львове в первые выходные сделали почти 5 тысяч прививок от коронавируса.
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