Днем в понедельник, 31 мая, в Печерском районе города Киева произошла стрельба. В ходе перестрелки ранили мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"По предварительной информации на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события", - рассказывает пресс-служба.

В результате стрельбы ранили мужчину. После инцидента неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

Напомним, в этот же день в одном из домов в Шевченковском районе столицы в руках мужчины взорвалась бомба, его доставили в больницу.

Ранее мы также писали о том, что житель Кременчуга под действием наркотиков из окна своей квартиры стрелял в полицейских, которые приехали на вызов в одно из ночных заведений города. В результате мужчину задержал спецназ.