В июне Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена поставить в Украину около 10 тыс. тонн бензина марки А-95. Ранее ежемесячная норма поставки составляла более 50 тыс. тонн.

Об этом рассказал в Facebook глава "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн со ссылкой на источники в БНК.

"По большому счету, 10 тыс. тонн не сильно отличается от нуля, но все же", - написал он.

По его словам, украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva, а некоторые трейдеры уже подписали контракты на поставки по морю. Кроме того, он добавил, что определенный объем бензина будет произведен на Кременчугском НПЗ.

Отметим, что прекращение поставок белорусского бензина в Украину может вызвать дефицит топлива и рост цен.

Эксперты считают, что поведение возглавляемой Александром Лукашенко Беларуси вызвано, скорее, не желанием отомстить украинцам за закрытие своего воздушного пространства для белорусского авиаперевозчика, а необходимостью избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

Из-за санкций правительства США, наложенных на белорусский "Нафтан", которые вступят в силу 3 июня, российские компании "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" отказались поставлять нефть находящемуся под санкциями субъекту. Таким образом, один из двух белорусских нефтепереработчиков оказался "не у дел". А второй – Мозырский НПЗ, скоро уходит на плановый ремонт.

Напомним, на прошлой неделе Беларусь приостановила поставку в Украину бензина А-95.

Это произошло после того, как Украина и ряд стран ограничили авиасообщение с республикой из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Подробнее о том, почему Беларусь останавливает поставки бензина в Украину и чего ждать на АЗС можно прочитать в нашем материале.