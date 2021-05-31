В Апелляционном суде подтвердили виновность радикала Сергея Стерненко и Руслана Демчука по статье 146 УК - похищение человека. При этом судьи заявляют, что у обоих обвиняемых не было корыстных мотивов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В качестве аргументов предъявляются:

показания свидетелей, которые видели факт похищения.

данные телефонных звонков обвиняемых

экспертизу побоев у потерпевшего Щербича.

То есть принимается практически вся аргументация обвинения, которая звучала еще в суде первой инстанции.

Однако, пока не ясно, получат ли Стерненко и Демчук сроки по этой статье (по второй части 146-й - до пяти лет). Суд первой инстанции закрыл эпизод о похищении, поскольку истекли сроки давности. А семь лет Стерненко и Демчуку дали за разбой и незаконное владение оружием.

В то же время апелляция подтверждает, что Стерненко похитил и пытал человека. Зачитывание вердикта продолжается.

Суд также оставил Стерненко статью о незаконном владении огнестрельным оружием - пистолетом "Эрма" и 7 патронами к нему (ч.1 ст.263 УК "Незаконное хранение оружия", санкция - до 7 лет).

Также коллегия судей отказалась признать, что похитили Щербича способом, опасным для его здоровья.

Напомним, 31 мая суд в Одессе выносит приговор по апелляции Сергея Стерненко в деле о пытках и похищении человека.

Как сообщалось, ранее Апелляционный суд снял с Сергея Стерненко обвинение по части второй статьи 187 УК Украины - нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия.

По словам потерпевшего Сергея Щербича, в 2015 году Стерненко его избивал, стрелял над ухом, требуя, чтобы он сложил полномочия депутата райсовета.