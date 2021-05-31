В Луцке правоохранители задержали работника одной из больниц города, который предлагал своим клиентам женщин для получения секс-услуг. Ранее мужчина уже был осужден за подобное преступление, однако суд в сентябре 2020 года назначил ему испытательный срок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

По версии следствия, 53-летний житель Луцка, работник одной из больниц, предлагал потенциальным клиентам женщин для оказания платных сексуальных услуг.

"Денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен, в зависимости от возраста женщин, которые предоставляли такие услуги. Кроме того, мужчина договаривался о местах встреч и бронировал гостиницы и сауны. За преступную деятельность по каждому клиенту житель получал свою часть денежного вознаграждения - от 300 до 500 грн", - заявили в полиции.

Правоохранители провели два обыска по месту жительства мужчины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК.

Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

В сентябре 2020 года фигурант уже был осужден за совершение аналогичных преступлений. Полицейские задокументировали несколько эпизодов организации сутенерских услуг и сбыта амфетамина.

Тогда суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Напомним, недавно правоохранители задержали одесситку, которая подыскивала девушек для сексуальной эксплуатации в Турции.

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