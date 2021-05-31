В Турцию доставили Селяхаддина Гюлена, который был объявлен в розыск по обвинению в принадлежности к вооруженной террористической группировке. К тому же задержанный является племянником скрывающегося в США религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке переворота в Турции в 2016 году.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Селяхаддин Гюлен был задержан силами сотрудников Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) за пределами страны, но где именно - пока не указывается. Ранее племянник руководителя организации FETO (движение Гюлена) был вывезен за пределы Турции при содействии других членов организации.

По данным разведки, у Селяхаддина Гюлена есть связи с рядом высокопоставленных руководителей ФЕТО, в том числе с членами консультационного совета. В Турции он находился в розыске по обвинению в членстве в вооруженной террористической группировке.

Напомним, попытка свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительство произошла в Турции 15 июля 2016 года, когда солдаты захватили военные самолеты, вертолеты и танки, чтобы захватить государственные учреждения. Более 250 человек погибло.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов) в причастности к попытке государственного переворота. После его подавления были арестованы 80 000 человек, а уволены и отстранены от службы 150 000 государственных служащих и военных. Сам Гюлен, который находился в Соединенных Штатах, осудил попытку переворота и отверг выдвинутые обвинения.

Как сообщалось, на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке между Израилем и арабами накаляются отношения между США и Турцией, которая вместе с другими мусульманскими странами поддерживает Палестину. "Страна" подробно разбиралась, к чему может привести обострение между Турцией и США.