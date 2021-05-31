На территории так называемой "ДНР" школьники впервые сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ). Он проводится для того, чтобы выпускник мог поступить в вузы России.

Об этом пишет "Донецкое агентство новостей" в понедельник, 31 мая.

К сдаче экзамена приступили 475 выпускников 11-х классов. Впервые на территории "ДНР" действуют четыре центра, где можно сдать ЕГЭ: в Горловке, в Макеевке, а также двух пунктах в Донецке.

"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что процесс проведения экзамена организовали, согласно российским нормам. Он также добавил, что "начало сдачи ЕГЭ на территории республики свидетельствует об укреплении интеграционных связей с РФ".

"Это элемент наших интеграционных процессов, которые набирают обороты и проявляются по всем направлениям, в том числе и в образовательной системе", - сказал Пушилин.

ЕГЭ является основной формой вступительных испытаний в вузы РФ (аналог украинского ВНО). 31 мая во всех регионах России начался основной период сдачи ЕГЭ с экзаменов по химии, географии и литературе.

Напомним, в предыдущие годы выпускникам для того, чтобы сдать ЕГЭ, нужно было ездить в РФ. "Страна" подробно рассказывала, как в Донецке пройдут выпускные экзамены, куда будут поступать дети после школы и обо всех новшествах. В частности о том, что раньше в донецкие университеты, как минимум на платное отделение, брали почти всех желающих. Теперь на ГИА одиннадцатиклассники должны выполнить план по пороговым проходным баллам.

Также мы писали, что учебный год 2020-2021 был в "республике" первым, когда школьники вообще не учили украинский язык и литературу, а все основные предметы были синхронизированы с российской учебной программой.