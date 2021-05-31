Евросоюз планирует ужесточить правила выдачи шенгенских виз с целью повышения безопасности. Согласно новым правилам, претендентов на их получение ожидают более глубокие проверки, а также планируется усиление интеграции баз данных стран-членов ЕС.

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

Среди предлагаемых изменений в правила выдачи виз ввели необходимость делать "живое" фото при подаче заявления на получение шенгена и сдача отпечатков пальцев детьми. Планируется, что обязательную дактилоскопию после вступления правил в силу будут обязаны сдавать дети с шести лет (сейчас с 12 лет).

Отпечатки пальцев не обязательно сдавать людям старше 75 лет, поскольку в связи с возрастом "ухудшается качество" отпечатков.

Фотографию для шенгенской визы нужно будет делать при подаче заявления, в том числе для детей в возрасте до шести лет. Такая мера объясняется борьбой ЕС с торговлей детьми.

Биометрические данные детей до 12 лет будут удаляться при выезде из Шенгенской зоны или при окончании срока действия визы. Такая информация о других получателях виз будет храниться в базах пять лет.

Кроме того, планируется интегрирование баз стран-членов ЕС, что позволит получать информацию о краткосрочных и долгосрочных визах, а также видах на жительство, разрешающих свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Сейчас документ получил одобрение Совета ЕС. Последним шагом будет утверждение изменений Европейским парламентом.

Напомним, в марте Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз.

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