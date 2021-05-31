В центрах вакцинации от коронавируса, которые на выходных работали в Киеве, Одессе и Львове, за два дня сделали 4 849 прививок.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцинацию в центрах проводили препаратом Coronavac производства компании Sinovac (Китай). Прививки делала 21 мобильная бригада.

"В пилотных центрах отрабатывают алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях и рекомендуют другим областям последовать примеру, открывать центры на базе спортивных, культурных сооружений и выставочных залов", - сообщили в ведомстве.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, открытие подобных центов по алгоритму, разработанному Минздравом, находится в сфере ответственности местных властей.

"Каждая область имеет такие объекты, это не обязательно должны быть большие стадионы. В мире людей вакцинируют в театрах, музеях и даже церквях и центрах паломничества. Когда Украина получит большое количество вакцины, именно благодаря таким центрам мы сможем прививать максимальное количество людей", - сказал он.

Центры массовой вакцинации на первых этапах будут работать в выходные дни. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против Covid-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Напомним, в КГГА рассказали "Стране", что центр вакцинации на территории МВЦ будет работать на следующих выходных.

Также мы анализировали, почему после открытия центров по вакцинации в Украине упало число прививок.