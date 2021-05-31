В одной из синагог Кременчуга в окне обнаружили отверстие от выстрела. Дыра была выявлена еще 1 мая, но этот факт решили не предавать огласке для предотвращения паники в еврейской общине города.

Об этом сообщает издание "Jewish News".

В здании синагоги установлены камеры наблюдения, но они устарели, им около 15 лет. Кроме того, охранник не слышал, когда именно был произведен выстрел.

Мнение специалистов по этому инциденту разделились. Одни считают, что в окно стреляли из пневматического оружия, другие, что из травматического. Размер отверстия составляет девять миллиметров.

Сейчас еврейская община города вместе с Объединенной еврейской общиной Украины приняли решение предать огласке инцидент, так как синагога нуждается в обновлении системы видеонаблюдения. В данный момент идет установка и модернизация систем видеонаблюдения в десяти синагогах и общинных центрах Украины.

Напомним, недавно мы писали, что в Николаеве вандалы нарисовали свастику возле ворот синагоги.

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