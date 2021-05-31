Показатели эпидемии коронавирусной болезни в Украине вернулись на уровень сентября 2020 года, в стране наблюдается положительная динамика заболеваемости Covid-19.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании у президента Владимира Зеленского.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года, как по количеству занятых коек, так и по числу активных случаев болезни, которых на сегодняшний день 110 876.

Из 74 675 коек, предусмотренных для больных Covid-19, на данный момент, по данным Офиса президента занято 14 451 (19%). Также продолжает снижаться количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

"В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение "Дия". На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививок. В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6 100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику", - доложил Шмыгаль Зеленскому.

В свою очередь глава государства дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью Covid-19 осенью текущего года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал Зеленского о планах по вакцинации населения. Также на совещании заявили, что во исполнение указа главы государства 30 мая в Индию была направлена ​​гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины готовит изменения в адаптивный карантин. В частности, власти намерены пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.