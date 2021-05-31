Показатели эпидемии Covid-19 в Украине вернулись на уровень сентября 2020 года - Шмыгаль
Показатели эпидемии коронавирусной болезни в Украине вернулись на уровень сентября 2020 года, в стране наблюдается положительная динамика заболеваемости Covid-19.
Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании у президента Владимира Зеленского.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года, как по количеству занятых коек, так и по числу активных случаев болезни, которых на сегодняшний день 110 876.
Из 74 675 коек, предусмотренных для больных Covid-19, на данный момент, по данным Офиса президента занято 14 451 (19%). Также продолжает снижаться количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).
"В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение "Дия". На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививок. В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6 100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику", - доложил Шмыгаль Зеленскому.
В свою очередь глава государства дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью Covid-19 осенью текущего года.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал Зеленского о планах по вакцинации населения. Также на совещании заявили, что во исполнение указа главы государства 30 мая в Индию была направлена гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.
Также мы писали, что Кабинет министров Украины готовит изменения в адаптивный карантин. В частности, власти намерены пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.