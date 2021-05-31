Расположенный на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом контрольно-пропускной пункт въезда и выезда "Чаплинка" с понедельника, 7 июня, будет закрыт на две недели. Причиной этого станет проведение ремонтных работ. Об этом сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в соцсети.

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ", - говорится в сообщении пресс-служба Херсонской ОГА.

Также сообщается, что другие два контрольно-пропускных пункта въезда и выезда "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

Напомним, в ноябре 2019 года ремонтные работы также проводились на КПВВ "Каланчак" на границе Херсонской области с Крымом, он был закрыт на неделю.

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