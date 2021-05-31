На территории особой экономической зоны "Алабуга", которая находится в Татарстане, запустили серийное производство российских автомобилей представительского класса Aurus Senat. В торжественной церемонии с помощью видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает "Интерфакс" понедельник, 31 мая.

"Безусловно, это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом. Помню, как все это начиналось, и хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта, в развитии и оснащении этой производственной площадки. Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом. Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - сказал Путин.

Гендиректор СП "Соллерс Форд" и ООО "Аурус" Адиль Ширинов объявил, что первые автомобили начнут поступать в партнерские салоны со следующей недели. По его словам, инвестиции в сварочный комплекс, модернизацию окрасочного комплекса и сборочную площадку по выпуску Aurus в Татарстане составили около $25 млн, или 2 млрд руб.

Он добавил, что продажи ведутся в Москве, рассматривается также возможность запуска продаж в Сочи, Казани и Екатеринбурге. Кроме того, до конца года откроется дилерский центр в Петербурге. В перспективе планируется продавать Aurus также в Китае и Западной Европе.

"Проект однозначно будет окупаемым. У него есть срок окупаемости - не более семи лет. Но мы сегодня видим, что у нас есть возможности работать дальше над себестоимостью и издержками, и, увеличивая количество заказов, срок окупаемости уменьшить. Я думаю, что шесть лет - это вполне реалистичный срок", - заявил Ширинов.

Отметим, что Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. В него входят лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

Акционерами Aurus выступают ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Напомним, мы рассказывали, что стоимость Aurus Senat в базовой комплектации может составить 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

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