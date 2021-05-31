Апелляционный суд в Одессе в деле о пытках и похищении человека снял с радикала Сергея Стерненко обвинение по части второй статьи 187 УК Украины - нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия.

Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

Судья заявил, что эта статья признана недоказанной. Зачитывание вердикта по остальным статьям все еще продолжается.

В деле о пытках и похищении человека осталось обвинение по части 1 статьи 263 - незаконное ношение, хранение и приобретение оружия.

Ситуацию комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"Апелляционные судьи приводят интересные аргументы в защиту Стерненко. В тексте вердикта говорится, что суд первой инстанции не установил, какое именно насилие применялось в отношении Щербича - с угрозой для жизни или только здоровья. То есть факт самого насилия никто не оспаривает.

Также суд установил, что у Стерненко и Демчука не было мотива грабить потерпевшего Щербича. И что ему даже после издевательств отдали два его телефона.

Еще один аргумент - пока Щербича грабили на заднем сиденье автомобиля, обвиняемые Стерненко и Демчук сидели впереди и таким образом отношения к разбою не имели", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая суд в Одессе выносит приговор по апелляции Сергея Стерненко в деле о пытках и похищении человека.

Потерпевший Сергей Щербич рассказывал, что в 2015 году Стерненко его избивал, стрелял над ухом, требуя, чтобы он сложил полномочия депутата райсовета.

"Страна" писала о том, что приговор по этому делу Стерненко получил 23 февраля. Суд приговорил радикала к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества.

Также Сергей Стерненко является фигурантом еще одного производства - об убийстве Ивана Кузнецова. Следующее заседание суда по этому производству назначено на 4 июля.