Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря временному водопроводу, который проложили военные в Крыму, удалось снять водную блокаду с аннексированного полуострова.

Слова Шойгу передает "Интерфакс".

"Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - говорится в сообщении.

Как заявил Шойгу, это позволит снять водную блокаду с полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Как известно, в 2020 году подразделения российской армии проложили трубопровод, который соединил Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму для поставки воды в Симферополь.

Напомним, до 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая сделала невозможной поставку воды в Крым. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что подо дном Азовского моря нашли пресную воду, которой могут снабжать Крым.