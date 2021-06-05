Сегодня начинается 25-й лунный день в Овне, когда неплохо выспаться и отдохнуть, посвятить время неспешным делам, встречам с друзьями и деловым переговорам.

Астрологи называют 3 знака Зодиака, которым непросто сидеть без дела даже в субботний день. Это трудоголики, которые привыкли справляться с трудностями и сверхурочными. Однако сегодня неблагоприятный день для того чтобы доказывать себе и обществу, какие вы профессионалы и перфекционисты. Время позволить себе хоть на немного расслабиться и найти дела более важные, чем те, которые связаны с работой.

Рак (22 июня - 22 июля)

Сегодня вы будете комфортнее чувствовать себя на вторых ролях. За небольшой вклад в рабочий проект вас может ждать небольшое вознаграждения, однако в случае тактичного отказа от сверхурочной работы вас начнут уважать и ценить ваш труд. Согласитесь, второй вариант для вас наиболее выгодный. Поэтому все сложится достаточно неплохо, если вам придется передать важный проект коллеге.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Откажитесь от встреч с друзьями ради своих внезапных желаний. Если вдруг вас что-то сподвигнет на готовку и уборку в доме, хватайтесь за дела с энтузиазмом. Инициатива и энергия будут только удваиваться. Но будьте внимательными. Такая ситуация вокруг вас будет весьма странной, а потому заразительной для всех ваших знакомых. При этом не всем можно раскрывать свои секреты.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вам необходимо залечь на дно и постараться не высовываться во время отчетов по коллективным проектам. Если все тянуть на себе, можно неожиданно занять позицию козла отпущения в команде. При этом затишье на работе вовсе не означает аналогичное положение дел в личной жизни. На этом фронте вас ожидает знакомство или сближение с любимым человеком.

В целом, сегодня день, когда даже отпетым карьеристам необходим отдых, чтобы добиться успеха в будущем. Только трезвый ум и холодная расчетливость помогут достичь значительных высот в карьере, продолжить развиваться и завышать планку. Без полноценного отдыха каждый активный работник рискует быстро упереться в "стеклянный потолок" и эмоционально выгореть - то есть достичь предела своего роста в финансовом и социально-профессиональном смысле.

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