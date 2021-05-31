Задержанному грозит пять лет тюрмы. Скриншот из видео

Ранее судимый житель Кременчуга Полтавской области под действием наркотиков из окна своей квартиры стрелял в полицейских, которые приехали на вызов в одно из ночных заведений города. В результате мужчину задержал спецназ. Теперь ему грозит пять лет тюремного заключения.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ночью работники департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию об обстреле полицейских, которые отрабатывали вызов по конфликтной ситуации в одном из ночных заведений Кременчуга. По словам правоохранителей, мужчина из окна попал в двух правоохранителей, находившихся при исполнении.

"На месте происшествия оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом человек был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение", - рассказали в полиции.

Житель Кременчуга под наркотиками расстрелял полицейских из окна многоэтажки

При поддержке бойцов спецназа правоохранители провели обыск в доме преступника, в ходе которого обнаружили и изъяли полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Житель Кременчуга под наркотиками расстрелял полицейских из окна многоэтажки

Житель Кременчуга под наркотиками расстрелял полицейских из окна многоэтажки

По результатам медицинского обследования правоохранители выяснили, что на момент стрельбы мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Следователи объявили жителю Кременчукга о подозрении по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Житель Кременчуга под наркотиками расстрелял полицейских из окна многоэтажки

Напомним, вчера в Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу по силовикам и прохожим, крича, что требует "отменить гомосексуализм".

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