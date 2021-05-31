Ранее судимый житель Кременчуга Полтавской области под действием наркотиков из окна своей квартиры стрелял в полицейских, которые приехали на вызов в одно из ночных заведений города. В результате мужчину задержал спецназ. Теперь ему грозит пять лет тюремного заключения.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ночью работники департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию об обстреле полицейских, которые отрабатывали вызов по конфликтной ситуации в одном из ночных заведений Кременчуга. По словам правоохранителей, мужчина из окна попал в двух правоохранителей, находившихся при исполнении.

"На месте происшествия оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом человек был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение", - рассказали в полиции.

При поддержке бойцов спецназа правоохранители провели обыск в доме преступника, в ходе которого обнаружили и изъяли полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

По результатам медицинского обследования правоохранители выяснили, что на момент стрельбы мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Следователи объявили жителю Кременчукга о подозрении по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, вчера в Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу по силовикам и прохожим, крича, что требует "отменить гомосексуализм".

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