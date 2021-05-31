Строительство Президентского университета будущего, который должен собрать лучших преподавателей, на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) займет три года и обойдется в 7,2 млрд гривен. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука", трансляция которой доступна на странице форума в Facebook.

"Территориально локация - это 16 га на ВДНХ... В целом развитие Президентского университета совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - сказал Шкарлет.

Согласно концепции, университет будет расположен на территории 16 га, общая площадь застройки займет 25,8 тыс. кв. м. Он будет состоять из 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

По данным министра образования и науки, реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.

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