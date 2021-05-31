Ведущие украинские производители контента выпустили заявление в поддержку отсрочки нормы об обязательном дубляже фильмов на украинский язык.

Заявление опубликовано на сайте Индустриального телевизионного комитета.

Медийщики выступают в поддержку законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Этот документ предусматривает отсрочку на период карантина нормы языкового закона, в соответствии с которой фильмы в Украине могут демонстрироваться исключительно на украинском языке.

"Карантин и связанные с ним ограничительные меры повлияли на все отрасли экономики Украины, и медиа, кино и телепроизводство не стали исключением. Традиционно отечественные производители, прежде всего, сократили инвестиции в рекламу, которая составляет значительную часть доходов большинства украинских СМИ", - сказано в заявлении.

Медийщики заявляют, что даже в сложных условиях карантина телерадиокомпании и продакшены продолжают непрерывно работать. Необходимость соблюдения правил карантина усложнила и замедлила производство контента.

"Для того, чтобы зритель и в дальнейшем получал качественный контент украинского производства, как информационный, так и развлекательный, отрасль нуждается со стороны государства в определенной поддержке производителей теле- и кинопродукции в карантинный период. Необходимые меры очерчены в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". В частности те, которые учитывают специфику и непрерывный режим функционирования теле- и кинопроизводителей", - заявили медийщики.

Заявление на сегодня подписали:

Ассоциация "Украинская кино-ассоциация"

Индустриальный телевизионный комитет,

ООО "Эф Филмз",

ООО "ПРО-ТВ ПРОДАКШН",

ООО "СТАР МЕДИА",

ООО "УКРАИНСКИЙ ПРОДАКШН СТУДИЯ" (УПС),

ООО "ФАЙНЛ КАТ МЕДИА",

Art Forms Production Filmstream,

IVORY Films,

Mamas Film Production.

Напомним, бывший директор Института национальной памяти, а ныне народный депутат Украины от партии Петра Порошенко Владимир Вятрович заявил, что действующая власть готовит ревизию закона о тотальной украинизации. По его словам, "Слуги народа" планируют остановить украинизацию СМИ.

Заявление ИТК прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Ситуация с законопроектом по поддержке украинских телевизионщиков и кинопроизводителей (в который включена норма об отмене требования транслировать фильмы только на украинском языке, по поводу чего уже возмутился Вятрович) продолжает развиваться.

Сегодня в поддержку этого законопроекта высказался Индустриальный телевизионный комитет (объединяющий крупнейшие украинские телеканалы), а также ведущие кинопроизводители.

В общем, вероятность отмены как минимум одной статьи украинизаторского закона - по фильмом, достаточно велика.

В отличие от украинизации школ, в украинизации фильмов и сериалов телеканалы и их владельцы увидели прямые для себя убытки. А потому будут этот вопрос продавливать.

Хотя, нельзя исключать, что и здесь власти могут дать в конце концов заднюю, испугавшись "вятровичей", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что за три месяца украинизации сферы услуг языковой омбудсмен Креминь принял решение по менее 1% жалоб.