В связи с задержанием в аэропорту Минска Романа Протасевича, создателя Telegram-канала NEXTA, Украина и ряд других стран продолжают расширять санкции против действующего правительства Беларуси.

Сегодня ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров заявил, что 7 июня ученый совет КНУ лишит белорусского президента Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Об этом Бугров сообщил на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

"Я обратился к Ученому совету наработать процедуру, ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко", - рассказал ректор.

По словам Бугрова, зная мнения большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания будет одобрен.

Диплом почетного доктора бывший ректор КНУ Леонид Губерский вручил Лукашенко 5 ноября 2009 года, а само звание было присвоено 2 ноября 2009 года.

Ранее мы писали о том, как под Министерством иностранных дел Украины собралось несколько десятков белорусов. Они призывали власти Украины к более решительным действиям против Лукашенко.

Также в пятницу, 28 мая, прошли переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, а также вопросы экономического и энергетического сотрудничества

Президенты собирались продолжить общение в неформальной обстановке, а именно - посредством купания в Черном море. Однако Владимир Путин отказался от совместного плавания с лидером Беларуси.