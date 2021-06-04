Сегодня начинается 24-й лунный день "убывающей Луны" в знаке зодиака Овен. Не исключены опрометчивые поступки, которые могут иметь неприятные последствия. День неблагоприятный для импульсивных и поспешных решений.

Исключение в этот период составляют лишь три знака Зодиака - Телец, Близнецы и Лев. Они все давно просчитали наперед и за каждым их, казалось бы, спонтанным решением на самом деле стоят четкие расчеты и выверенные шаги.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня вас может поглотить работа или личная жизнь. Коллеги будут на подхвате. Поэтому можете рассчитывать на их помощь. В повседневных хлопотах вы порой забываете о своих родных людях - родителях, братьях/сестрах. Поэтому звезды рекомендуют вам сегодня немного расслабиться в сфере работы и уделить время своим близким. Поступайте так, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Старайтесь найти баланс, общаясь со всеми, кому вы дороги.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Все события в жизни Близнецов - результат их четкого плана и умелой стратегии. Сегодняшний день показателен в плане реализации ваших потаенных желаний. Постарайтесь найти ответы на вопросы, которые вас волнуют. Определитесь, наконец, что вы хотите получить в течение следующих лет. Задумайтесь, насколько реальны ваши мечты в нынешнем статусе. Сегодня благоприятное время, чтобы улучшить отношения в личной жизни и на работе, а также взять под контроль свое материальное положение.

Лев (23.07 - 23.08)

Вы полны идей и планов на будущее. Главное, чтобы хватило сил и выдержки на пути к мечте. Вам непросто бороться с соблазнами, разного рода искушениями и желанием усидеть на двух стульях. Чтобы добиться желаемого звезды советуют вам разумно распределять свои финансы, уметь отказывать и твердо отстаивать свои взгляды. Сегодня постарайтесь справиться с внутренним беспокойством и прийти к душевному равновесию.

В целом, сегодняшний день показывает реальность намеченных планов. Если в душе есть сильное желание, страстное стремление и искреннее поползновение к желаемому, то все обстоятельства будут складываться благоприятно. Секрет только в том, чтобы сохранять свой разум в спокойствии и избегать спешки, высокого темпа или лихорадочных реакций. Тренируйте выдержку - и успех будет на вашей стороне.