В ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци", которые выберут новое правление компании.

Об этом в своем Facebook в пятницу, 28 мая, сообщила председатель временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния компании.

"Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци", которые, в свою очередь, выберут новое правление компании", - написала она.

"Сегодня разговаривала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Премьер-министр согласился со всеми доводами членов ВСК относительно критического состояния украинской железной дороги, а главное - взял к выполнению рекомендации следственной комиссии", - добавила она.

Также Гришина сообщила, что обсудила с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой активизацию работы по расследованию коррупции в "Укрзализныце".

"Убеждена, что уже в ближайшее время при поддержке генерального прокурора мы, наконец, получим ожидаемый результат противодействия преступности на железной дороге", - заявила она.

Напомним, 17 марта Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку предыдущего главы правления компании Владимира Жмака, который стал главой правления летом 2020 года.

После этого Кабинет министров Украины согласовал его увольнение и назначил временным главой правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

Так мы сообщали, что причиной отставки Владимира Жмака стал договор компании с "Метинвестом" Рината Ахметова о бронировании грузовых вагонов до 2025 года по хорошим для бизнесмена ценам. В последнее время с Ахметовым также связывают и Михаила Саакашвили.

28 апреля Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" объявил об открытии конкурса на должность постоянного главы правления компании.