Сегодня начинается 23-й лунный день "убывающей Луны" в Рыбах. Поскольку период характеризуется пассивностью, знакам Зодиака нужно самим мотивировать себя на смелые поступки и решительные действия. День может характеризоваться мягкостью и пассивностью, поэтому убывающие силы и энергию можно черпать из новых знакомств, непривычных жизненных обстоятельств, экстремальных увлечений и позитивного мышления.

Овен (21.03 - 20.04)

Будьте решительными и смелыми, но не торопитесь с принятием окончательных выводов. Новые знакомства помогут вам увидеть привычную ситуацию под иным углом. И чем скорее вы перестроитесь и свыкнетесь с новыми обстоятельствами, тем лучше будет для вас. Главное - не противиться изменениям и продвигаться в делах планомерно. Совсем скоро вы достигнете успеха!

Скорпион (24.10 - 22.11)

Покажите себя во всей красе, не забывая о тенденциях боди-позитивизма. Все, что вы задумали реализовать сегодня, станет перспективным и востребованным через какое-то время. Ваше тело и внешний вид - ваше личное дело. Не забывайте, что главнее нравиться самому себе и быть уверенным, чем примерять на себя модные социальные тренды. Сегодня можно рисковать, самовыражаться и привыкать к популярности.

Козерог (22.12 - 20.01)

Прекрасный период для рискованных решений! Только не раскрывайте окружающим все свои новые идеи в один момент. Старайтесь делиться результатом, а не планами. Это выгодно выделит вас из числа окружающих и произведет на людей нужный вау-эффект. День будет весьма продуктивным, если вы не станете отвлекаться на противоречивые моменты.

Отметим, что сегодня всем знакам Зодиака необходимо поддерживать правильный темп жизни. При этом обозначенным представителям гороскопа будет сложнее всего придерживаться золотой середины в лихорадочной гонке нашего века. Следите за тем, чтобы все ваши действия и поступки были, прежде всего, логичными и последовательными. Старайтесь не ускорять события, но и не отставайте за последними веяниями. Не истощайте свой организм, взвинчивая себя по поводу массы несуществующих проблем, которые ровным счетом ничего не значат в вашей жизни. Самый верный способ избежать апатии и усталости - с головой погрузиться в такое дело, в которое вы глубоко верите.