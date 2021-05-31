В понедельник, 31 мая, в Одессе проходит последнее заседание апелляционного суда по приговору радикалу Сергею Стерненко в деле о похищении и пытках человека.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сегодня апелляционный суд огласит решение. Перед заседанием под здание суда начинают подходить сторонники Стерненко. Сейчас там собралось около 20 человек.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Также "Страна" писала о том, что на заседании апелляционного суда 20 мая Щербич рассказал, что Стерненко его избивал, стрелял над ухом, требуя, чтобы он сложил полномочия депутата райсовета. Потом ему залили в рот 200 грамм водки насильно, также Стерненко с подельниками угрожали его семье.

Кроме того, мы рассказывали, что радикал Сергей Стерненко также является фигурантом дела об убийстве Ивана Кузнецова. Следующее заседание суда по этому производству назначено на 4 июля.