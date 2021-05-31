Послы стран Евросоюза собираются на год продлить запрет на инвестирование к аннексированном Крыму. Такое решение может быть принято уже через неделю, в понедельник, 9 июня.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС продолжат запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня", - написал Джозвяк.

Однако принятое на уровне послов стран Евросоюза решение о санкциях еще предстоит формально принять Совете ЕС.

Напомним, Евросоюз ввел санкции в 2014 году сразу после аннексии Крыма Российской Федерацией. С тех пор срок их действия ежегодно продлевают. Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя. Также запрещены инвестиции и туристические услуги в Крыму и Севастополе, а европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты.

Ранее "Страна" писала о заявлении Кремля, что Путин не будет обсуждать с Зеленским вопрос Крыма.

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