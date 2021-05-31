Шпионский скандал с прослушкой американцами союзников из ЕС, который разразился восемь лет назад после разоблачений бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, получил продолжение.

Как выяснилось, следить за европейскими политиками США помогала Дания. С таким обвинением в адрес спецслужб королевства выступили немецкие журналисты.

"Неладно что-то в датском королевстве"

По данным Suddeutsche Zeitung, Агентство национальной безопасности США использовало для прослушки в 2013 году центр, расположенный рядом с Копенгагеном. С этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

В частности, с его помощью шпионили за должностными лицами из Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель и за немецким политиком Франком-Вальтером Штайнмайером.

В Швеции и Норвегии шокированы, что соседняя братская Дания следила за ними по просьбе США.

Глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от Минобороны Дании полный доклад относительно распространившейся в СМИ информации о том, что американские спецслужбы с помощью датского королевства в течение нескольких лет следили за ведущими европейскими политиками, в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, он ничего не знал о слежке за шведскими политиками.

"Я считаю эту ситуацию очень серьезной, поэтому потребовал от Дании предоставить полную информацию, касающуюся того, действительно ли датские спецслужбы участвовали в этой деятельности", - сказал министр.

Разведслужбы США ситуацию не комментируют, но европейские политики уже потребовали тщательного расследования.

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что потенциальный факт слежки США за европейскими политиками - это "очень серьезно".

Госсекретарь при МИД Клеман Бон заявил, что обнародованную Süddeutsche Zeitung информацию нужно проверить.

Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы.

В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.

Напомним, в 2013 году Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ США доступ к своим серверам, дав возможность следить за людьми по всему миру. Также выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Меркель.

Обама слушал Меркель

Кстати, бывший президент США Барак Обама с 2010 года знал о прослушивании телефона Меркель.

"Обама тогда не только не остановил акцию, но и разрешил ее продолжать", - ишет немецкий еженедельник Bild am Sontag.

Сообщается, что Обама изъявил желание узнать о Меркель все. По сообщению одного из сотрудников АНБ, Обама не доверял Меркель и приказал составить на нее досье.

Газета сообщает также, что отношения между двумя лидерами испортились еще тогда, когда Меркель прервала речь Обамы у Бранденбургских ворот в Берлине, в период его второго выдвижения на пост президента.

Отслеживался не только партийный мобильный телефон Меркель, но и ее правительственный телефон, не прослушивалась только внутриправительственная связь канцлера.

По утверждению издания, ранее отслеживался телефон и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. "Прослушка" началась после того, как Шредер отказался посылать солдат бундесвера в Ирак, и тогдашний президент США Джордж Буш-младший распорядился поставить телефон канцлера на прослушивание. Как пишет Bild am Sontag, американцы хотели знать, можно ли доверять немцам и Шредеру.

Обама тогда "выразил глубокое сожаление" по поводу инцидента и извинился перед Меркель, заявив, что немедленно распорядился бы остановить прослушивание, если бы знал о нем.

"Слабость Европы"

То, что новый виток, казалось, подзабытого шпионского скандала вспыхнул накануне запланированного на 15 июня саммита ЕС-США с участием Байдена, эксперты считают неслучайным.

"Как минимум не обойдут внимание активность американских и датских спецслужб. А учитывая, что европейских политиков слушали в годы вице-президентства Байдена, скандал может заиграть новыми красками. В итоге это может ударить по трансатлантическому сотрудничеству, пересмотру ряда соглашений ЕС с США. Также скандал может повлиять на запланированное совместное заявление, в котором предлагается уладить недавние конфликты и укрепить трансатлантическое партнёрство для противостояния Китаю и России. В заявлении описывается, как США и ЕС могут преодолеть торговые споры времён президентства Трампа и в итоге приведших к тому, что экспорт на сумму свыше 18 млрд долларов (14,7 млрд евро) был обложен высокими тарифами. Иными словами, задача помириться с Европой после того как Трамп со всеми перессорился, для Байдена может усложниться. А то, что в в скандал впутана "проамериканская" Дания, еще больше усугубляет дело и разделяет страны ЕС на "вассалов" и более независимых от США. В целом этот скандал может закончиться серьезными последствиями для германо-американских отношений, несмотря даже на отказ американцев от санкций против "Северного потока-2", - сказал "Стране" немецкий журналист Даниэл Егер

Обозреватель газеты Die Welt Томас Шмид считает, что скандал "показывает всю слабость Европы".

"Все выглядит так, будто мы больше не полноправные хозяева в собственном доме. Скандал с прослушкой показывает, что без эффективно действующих совместных учреждений Европа не имеет в связке с США достаточного авторитета", - полагает Шмид.

Если шпионский скандал затянется, говорят эксперты, это может также ударить по рейтингам правящей партии Германии накануне выборов и увеличить шансы "зелёных", которые выступают против "Северного потока-2". А поскольку есть версия, что США ожидают, что трубу остановит новая власть Германии, шпионский скандал может быть и на руку Вашингтону.