В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в России и США не совпадают повестки дня предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова пишет РБК.

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", - заявил Сергей Рябков.

Кроме того, по словам российского замминистра Вашингтон вскоре получит из Москвы целый ряд "некомфортных сигналов", которые не связаны с предстоящей встречей Путина и Байдена.

Напомним, Кремль и Белый дом уже официально подтвердили встречу Путина и Байдена в Женеве. Она должна состояться 16 июня.

Также в Белом доме анонсировали, что Джо Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить проблемы, связанные с Украиной, Беларусью, а также темы стратегической стабильности.

Комментируя повестку переговоров в Кремле сообщили, что Путин планирует обсудить "состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".