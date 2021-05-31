В Украине готовится к выходу биографическая книга о жизни полковника СС "Галичина" Евгения Побигущего, в которой тот представляется как патриот Украины, "преданный делу своего народа".

Об этом в своем Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Украине выходит новая биография "полковника Украинской национальной армии", а на самом деле военного преступника, гауптмана шуцманшафта, штурмбанфюрера СС Евгена Побигущего. "Это история смелого человека, который был безгранично предан делу своего народа", - написано в аннотации", - сообщил Долинский.

Евгений Побигущий являлся националистическим деятелем в период гражданской войны 1917-22 годов, а позже уже в сороковых годах стал добровольцем Галицкой армии, командиром легиона "Роланд", а также полковником дивизии СС "Галичина".

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в комментариях к посту Долинского назвал факт выхода в Украине биографии полковника СС "Галичина" "издевательством".

В то же время Долинский не уточнил, какое именно издательство ответственно за выпуск этой книги и когда она готовится к выходу. Автором биографического произведения, исходя из иллюстраций, обнародованных главой еврейского комитета, стал 44-летний историк из Коломыи Ивано-Франковской области Иван Монолатий.

Он является автором таких работ, как "Коломыя без ж@дов": дилеммы поведения "устрашающе нормальных людей" сквозь призму литературы и СМИ", "Вечный ж@д из Коломыи. "Украинец" Моисеевого признания Яков Саулович Оренштайн" и "От контактов к сотрудничеству: социально-экономическое становление и культурное развитие немцев в Галиции".

Напомним, недавно полиция составила протокол на зиговавшего участника марша в честь дивизии СС "Галичина".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как и почему в западных регионах Украины прославляют нацистскую дивизию СС "Галичина".