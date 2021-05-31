Администрация мессенджера WhatsApp приняла решение не блокировать пользователей, которые отказались принимать новые правила работы приложения, вступившие в силу с 15 мая.

Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает The Verge.

"Учитывая недавние переговоры с различными органами власти и экспертами в области безопасности личных данных, мы хотим сказать четко и прямо: компания не будет ограничивать функционал WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление", - сообщили в компании.

Пользователям время от времени будут напоминать о принятии новых правил с помощью всплывающего сообщения при запуске приложения. Однако в ближайшее время ограничивать функционал для тех, кто отказался принять условия нового соглашения, не будут.

Напомним, в соответствии с новыми правилами WhatsApp пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. В частности, компания получит от них сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Также мы писали о том, что по мнению Павла Дурова, из-за таких изменений пользователи WhatsApp будут отказываться от мессенджера и переходить в Telegram.