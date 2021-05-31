Государственное бюро расследований намерено закупить для нужд ведомства телевизоры. На закупку 20 телевизоров стоимостью 469 500 гривен 27 мая объявили тендер. Предложений ждут до 13 июня, а сам аукцион назначен на 14 июня. Данные об этом появились в системе публичных закупок ProZorro.

В условиях тендера указано, что ГБР хочет закупить 15 телевизоров с диагональю 55", WiFi и Smart TV, а также еще пять телевизоров для конференц-зала с диагональю 65". Исходя из суммы, которую ведомство выделяет на покупку, получается, что стоимость одного телевизора составляет примерно 23 475 гривен.

Напомним, 20 мая Государственное бюро расследований объявило тендер на закупку 108 футболок большого размера стоимостью 118 800 гривен (1100 грн за штуку). Среди условий - плоские швы, чтобы свести к минимуму натирания и снизить износ футболки при использовании с бронежилетом.

Ранее "Страна" писала о том, что в декабре 2020-го ГБР потратило больше 27 000 гривен на боксерский инвентарь.

Также мы сообщали, что Госбюро расследований купило Land Cruiser почти за два миллиона гривен и еще пять авто по миллиону.