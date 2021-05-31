Экс-министр транспорта Николай Рудьковский, находящийся под домашним арестом, подал в суд против депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Олега Семинского, в похищении которого его подозревают.

Об этом говорится в судебных материалах, передают "Украинские новости".

Гражданский иск был подан 12 мая. Он касается защиты чести и достоинства, а также деловой репутации. О сумме материального ущерба, который требует возместить Рудьковский от Семинского, в материалах дела не говорится. По делу уже назначен состав суда.

Напомним, 3 марта, бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому в аэропорту "Борисполь" лично вручили подозрение по делу о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" и нынешнего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, а также в вымогательстве 200 млн долларов от его родных. Это дело расследовалось еще с 2012 года и пережило шестерых генпрокуроров - от Виктора Пшонки до Руслана Рябошапки.

24 мая бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский был на два месяца отправлен под ночной домашний арест.

Ранее "Страна" подробно писала, почему экс-министра транспорта Рудьковского обвинили в похищении нардепа от "Слуги народа".