Несмотря на то, что во вторник, 1 июня, начнется календарное лето, погода в Украине по-прежнему будет прохладной и дождливой.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Во вторник над Крымом и Приазовьем расположится циклон, который своими атмосферными фронтами закинет дожди на значительную часть территории Украины. Дожди и местами сильные ливни завтра ожидаются на юге, на востоке и в большинстве центральных областей Украины", - написала синоптик.

По словам Диденко, к дождям 1 июня присоединится сильный ветер восточного и северо-восточного направлений. К северным областям циклон не доберется, разве что вечером в Сумской области вероятны дожди. В западных областях небольшие дожди будут чередоваться с прояснениями.

По информации синоптика температура воздуха в течение вторника предполагается в районе +13...+19 градусов, в Приазовье может потеплеть до +20. Ближайшей ночью на севере и западе страны будет прохладно: +4...+8 градусов.

"В Киеве лето начнется перерывом в дождях и свежим, мягко говоря, воздухом: ночью +4...+7 градусов, днем ​​1 июня +14...+17 градусов. Еще с порывистым северо-восточным ветром", - написала Диденко.

По ее словам, в ближайшее время главные дождевые события будут разворачиваться на юге, востоке и в центре Украины - погоду там будет обуславливать циклон.

Потепление, по данным синоптика, придет в Украину с пятницы, и уже на следующей неделе столбики термометров поднимутся до +20 и, вероятно, до +25 градусов.

Напомним, в понедельник на запад Украины обрушатся сильнейшие ливни, спасатели предупреждают о выходе рек из берегов.

Также мы писали о том, что за день до наступления лета в Карпатах выпал снег.