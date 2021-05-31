Допрос экс-президента Петра Порошенко, который ранее не явился в СБУ из-за внезапной поездки на Донбасс, перенесли с 31 мая на другую дату.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передают "Украинские новости".

"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться сегодня, 31 мая, в 15:00. Впрочем, по просьбе его адвокатов, допрос перенесен на другую дату этой неделе", - сообщил он.

Как сообщалось, Порошенко является свидетелем в уголовном деле по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

В СБУ добавили, что вызов экс-президента на допрос производится только для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.

Напомним, 27 мая, председатель политической партии "Евросолидарность" и экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины, куда его вызывали как свидетеля по делу нардепов "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака. После чего его вызвали повторно на 31 мая.

Как выяснилось, Порошенко в этот день первым же поездом отправился на Донбасс, где побывал на передовой и покормил бойцов клубникой. Ранее "Страна" подробно писала, как Порошенко уехал от СБУ в клубничный тур на Донбасс.