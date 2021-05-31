Первый день лета непогода сместится с запада Украины и принесет существенное ухудшение погоды на юг и юго-восток Украины. Спасатели назвали четыре региона, которые окажутся во власти опасных метеорологических явлений. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в последний весенний день, понедельник, 31 мая, сильные дожди прогнозировали в западных регионах Украины. Из-за ливней спасатели предупредили о возможных подтоплениях на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) Прута и Сирета, где возможны подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров. 1 июня погода без осадков в Украине ожидается только в западных и северных областях страны.

Ранее "Страна" писала о том, что на днях непогода в Украине обесточила больше сотни населенных пунктов.

Также мы публиковали видео, на котором запечатлено, как по улицам Житомира после ливня плавают на надувных матрасах и гоняют на гидроциклах.