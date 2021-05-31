В Северной Корее уже почти месяц не видели Ким Чен Ына. Завтра может обновиться рекорд его отсутствия на людях
Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже 24 дня не появляется на публике. Такой период отсутствия является рекордным для главы страны в 2021 году.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
"Это самый продолжительный период в этом году, когда не было сообщений о публичных появлениях Ким Чен Ына", — рассказал пресс-секретарь министерства по делам объединения двух Корей Ли Чон Чжу.
Он не указал точную причину длительного отсутствия на публике главы КНДР. По его словам, делать какие-либо выводы пока рано. Последний раз Ким Чен Ына видели 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных после их концерта.
Предположительно, лидер страны сократил участие в публичных мероприятиях из-за боязни COVID-19.
В прошлом году самое долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике составило 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. В результате возник вопрос о состоянии его здоровья.
Напомним, в прошлом году американские СМИ сообщали, что 36-летний лидер Северной Кореи мог умереть после тяжелой операции на сердце.
Однако заявления о смерти оказались фейковыми. Спустя три недели после исчезновения 11 апреля Ким Чен Ын появился на публике без признаков болезни. Он улыбался и был одет в свой традиционный костюм "под Мао".