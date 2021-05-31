Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже 24 дня не появляется на публике. Такой период отсутствия является рекордным для главы страны в 2021 году.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Это самый продолжительный период в этом году, когда не было сообщений о публичных появлениях Ким Чен Ына", — рассказал пресс-секретарь министерства по делам объединения двух Корей Ли Чон Чжу.

Он не указал точную причину длительного отсутствия на публике главы КНДР. По его словам, делать какие-либо выводы пока рано. Последний раз Ким Чен Ына видели 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных после их концерта.

Предположительно, лидер страны сократил участие в публичных мероприятиях из-за боязни COVID-19.

В прошлом году самое долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике составило 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. В результате возник вопрос о состоянии его здоровья.

Напомним, в прошлом году американские СМИ сообщали, что 36-летний лидер Северной Кореи мог умереть после тяжелой операции на сердце.

Однако заявления о смерти оказались фейковыми. Спустя три недели после исчезновения 11 апреля Ким Чен Ын появился на публике без признаков болезни. Он улыбался и был одет в свой традиционный костюм "под Мао".