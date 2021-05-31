Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об отказе Путина купаться в море во время его встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Об этом со ссылкой на Пескова сообщает Telegram-канал "Sputnik Беларусь".

"Это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этот счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", - заявил Песков.

Напомним, Александр Лукашенко приехал в Сочи на встречу с Владимиром Путиным 28 мая. Переговоры Путина и Лукашенко проходили в закрытом формате, как и две предыдущие встречи в Сочи и Москве.

Также мы писали о том, что 29 мая Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку после переговоров в Сочи. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры двух стран "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга".

Путин предложил Лукашенко искупаться, тот заявил, что с удовольствием это сделает и окунулся в море. Температура воды в день купания белорусского лидера составляла всего +16 градусов.