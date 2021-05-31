Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект премьер-министра Дениса Шмыгаля №4669 о стимуляции украинцев за рубежом для их возвращения на родину.

Об этом сообщает информационный аппарат Рады.

Документ, внесенный в парламент главой правительства, предлагает предоставлять государственную помощь проживающим за рубежом украинцам для начала ими предпринимательской деятельности в Украине.

Законопроект предусматривает, что предельный размер пособия на экономическую реинтеграцию для трудовых мигрантов будет составлять не более 150 тысяч гривен - это в 2,5 выше максимального размера единовременной выплаты по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности, которая предоставляется за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Согласно инициативе, общий размер потребности в дополнительных средствах на год составит 108 млн гривен:

50 млн грн из государственного бюджета на возвратной основе (для украинцев, имеющих страховой стаж менее 10 лет);





58 млн грн из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на безвозвратной основе (для граждан Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет).

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной Раде включить законопроект №4669 в повестку дня сессии и принять за основу по результатам рассмотрения в первом чтении, альтернативный законопроект № 4669-1 рекомендовано включить в повестку дня и отклонить", - сообщили в аппарате.

Напомним, Кабинет министров утвердил соответствующий законопроект в ходе заседания 27 января.

Ранее мы писали, что согласно этой инициативе, трудовой мигрант может получить единовременное пособие, если он инвестировал средства, полученные от оплачиваемой деятельности за рубежом, в создание или развитие собственной предпринимательской деятельности на территории Украины.