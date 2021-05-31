31 мая Одесский апелляционный суд должен вынести решение по приговору радикалу Сергею Стерненко, которого обвиняют в похищении и пытках человека. На предыдущем заседании он выслушал стороны и удалился в совещательную комнату.

Начало сегодняшнего заседания намечено на 14:00.

Напомним, что 23 февраля суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Потерпевший рассказал, что его посадили в машину, связали руки и надели на голову пакет. Стерненко его избивал, стрелял над ухом, требуя, чтобы он сложил полномочия депутата райсовета.

Адвокаты Стерненко настаивают, что в деле о похищении и пытках человека доказательства против их подзащитного необоснованы.

"Страна" следит за заседанием суда онлайн. Материал обновляется.

Прямая трансляция:

15:30 Продолжают зачитывать вердикт.

15:19 Судьи отмечают в вердикте, что похищение подтверждается (ст.146 УК) и тут же отмечают, что по этой статье уже истек срок давности и она неприменима.

15:13 Суд перешел к новой статье обвинения - 146-й (похищение человека и незаконное лишение свободы).

15:12 Если следовать логике, а не формальности статей УК, то теперь можно безнаказанно похищать людей, если не преследуешь корыстный умысел. Для освобождения от уголовной ответственности можно украсть человека, побегать от следствия лет пять. А потом выиграть суд, заявив что похищение носило исключительно политический, а не уголовный мотив.

15:10 Учитывая все перечисленное, апелляционный суд пришел к выводу о недоказанности совершения преступления по ч.2 ст.187 - нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия.

15:08 Суд решил поставить под сомнение, что у потерпевшего вообще были 300 гривен, которые у него забрали Стерненко и компания, поскольку Щербич не говорил об этом в первых показаниях.

15:07 В вердикте отмечается, что то что у Щербича отняли 300 грн и оставили ему мобильный стоимостью в 3000 грн. говорит о том, что не было корыстного умысла.

15:05 По сути отмена судом ч.2 ст.187 означает то, что приговор первой инстанции в 7 лет будет отменен так как у статьи УК по похищению истек срок давности.

15:04 "Имуществом могли завладеть неустановленные лица, которые находились на заднем сиденье автомобиля и обыскивали потерпевшего" - зачитывает судья выводы.

15:01 Стерненко и Демчук сидели на передних сиденьях, поэтому они Щербича не грабили, - считает апелляционный суд.

15:00 Судья указывает, что Щербич менял показания и не смог объяснить противоречия.

14:59 Также суд установил, что у Стерненко и Демчука не было мотива грабить потерпевшего Щербича. И что ему вернули два его телефона.

14:58 Также суд отметил, что потерпевший заявил, что причиной нападения была его деятельность, но какая именно, он не уточнил.

14:55 Апелляционные судьи приводят аргументы в защиту Стерненко. Один из них крайне показателен. В тексте вердикта говорится, что суд первой инстанции не установил, какое именно насилие применялось в отношении Щербича - с угрозой для жизни или только здоровья.

То есть факт самого нападения никто не оспаривает.

14:45 Со Стерненко сняли главную часть обвинения - часть 2 статьи 187 — нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия. Судья заявил, что эта статья признана недоказанной.

Осталась часть 1 статьи 263 — незаконное ношение, хранение и приобретение оружия. Зачитывание вердикта продолжается

14:40 Переходят непосредственно к решению. Судья оглашает выводы апелляционного суда по каждой части жалобы защиты Стерненко.

14:34 Текст приговора продолжает читать третий судья.

14:28 Еще один аргумент защиты для отмены решения суда первой инстанции - что обыск у Стерненко, во время которого обнаружили пистолет, якобы провели с нарушениями.

14:27 Защита отметила, что экспертиза просто зафиксировала факт телесных повреждений у Щербича, но из этого не следует, что их нанес Стерненко.

14:26 В апелляционной жалобе Стерненко указано, что он не понимает специальных юридических терминов на русском языке. Отметим, что праворадикал учится на юриста.

14:24 Также адвокаты Стерненко отрицают, что потерпевшего ограбили, поскольку при нем был телефон "Нокиа" стоимостью более 3 тыс грн, но его не забрали.

14:20 Защита Стерненко в апелляционной жалобе отметила, что Щербича пугали стартовым пистолетом, то есть без угрозы жизни.

14:17 Защита Стерненко считает, что собранных доказательств было не достаточно (по баллистической экспертизе и телесным повреждениям потерпевшего), поэтому и подали апелляцию. Показания Сергея Щербича адвокаты назвали неправдивыми.

14:11 Судьи напоминают выводы следствия, решение суда первой инстанции.

14:05 Судьи зачитывают решение.

14:01 Началось заседание.

13:50 Перед здание суда начинают подходить сторонники Стерненко. Пока около 20 человек.

13:36 Сергей Стерненко написал в Facebook, что под апелляционным судом собралась муниципальная варта Труханова.

13:00 Кроме пыток Щербича, Стерненко обвиняют в умышленном убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова, совершенном 24 мая 2018 года.