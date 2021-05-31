Координатором "Общественного совета добропорядочности", который занимается анализом и проверкой информации о представителях судебной ветви власти Украины, в 2019-2020 годах был судья, который во времена Януковича, будучи судьей Винницкого окружного административного суда, участвовал в борьбе с протестами на Майдане в Киеве.

Об этом пишет "Закон и бизнес"

27 января 2014 года, в разгар Евромайдана, горсовет Хмельника (Винницкая область) осудил действия "преступной власти" и "диктаторские законы", приняв решение "Об общественно-политической ситуации в стране".

На это сразу отреагировал прокурор, обратившись в суд с требованием признать это решение противоправным и отменить. Так дело №802/286/14 попало к судье Жернакову.

"Решение требовало от президента и Верховной Рады осудить применение оружия и специальных средств со стороны силовиков на майдане, вывести внутренние войска из столицы, безотлагательно отправить в отставку правительство, не вводить чрезвычайное положение, отменить "диктаторские законы" и т.д.

Прокурор настаивал, что горсовет нарушил закон "О местном самоуправлении в Украине" и Конституцию, выйдя за пределы полномочий.

И судья Жернаков с этим фактически согласился, признав противоправным и отменив решение горсовета. Причем довольно оперативно и фактически в самый разгар кровавых событий на майдане - 19 февраля.

И такая поддержка со стороны судебной власти и отдельных ее представителей, очевидно, на тот момент было крайне важной для Банковой", - объясняет Закон и бизнес

При этом, издание отмечает, что формально, решение не подпадает под люстрационный перечень, введенный в 2014 году законом "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине". Но у судьи были возможности такого решения избежать вовсе:

"Даже если учесть аполитичность, которой должны придерживаться судьи, Жернаков имел несколько процессуальных возможностей для того, чтобы не ставить свою подпись под таким резолютивной частью, например отложить слушания из-за неявки представителя ответчика, чтобы выяснить его настоящую позицию, а не прикрыться письменным ходатайством о проведении рассмотрения в его отсутствие. Или просто заявить самоотвод, выразив тем самым свою гражданскую позицию и отношение к изложенному в заявлении-решении горсовета

Что побудило нынешнего "доброчестника" пойти на поводу у прокурора - не известно. Может страх за свою карьеру или, что еще хуже, - несогласие с позицией местных депутатов. Впрочем, в судебных архивах останется собственное решение, которое оставляет пространство для предположений, что тот, кто сегодня берется оценивать добродетель других, для себя допускал более гибкое понимание ее высоких критериев", - отмечают авторы публикации.

Напомним, в 2016 году в законе "О судоустройстве и статусе судей" появился такой критерий проверки как "добропорядочность". Судей даже заставили заполнять и подписывать документ, декларируя ее наличие.

Тогда же появился и специальный орган - гражданский совет добропорядочности, к которой, как пропагандировалось, должны были войти лица, имеющие "высокую профессиональную репутацию и отвечают критерию политической нейтральности и добродетели". Среди них был и бывший судья Винницкого окружного административного суда Михаил Жернаков. Более того, как он сам отмечает в блоге, в 2019-2020 гг. Был координатором этого совета.

По логике законодателя, чтобы оценивать добродетель одних следует по крайней мере не иметь "скелетов в шкафу". Потому что рано или поздно кто-то на них найдет.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2017 году Порошенко назначил в Верховный суд двух судей, "отбракованных" советом добропорядочности.

В 2018 Общественный совет добропорядочности объявил, что больше не участвует в отборе судей.