Одно из первых изданий рунета "Newsru.com" закрывается по "по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России".

Об этом говорится в сообщении издания в понедельник, 31 мая.

Как сообщается, крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как "картина дня сайта отличается от государственных ресурсов". В 2021 году "начали особенно опасаться" сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.

"С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно — рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня.

Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 млн 172 тысячи 931 новость (не включая эту).

Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы", - говорится в сообщении.

При этом израильская редакция "Newsru.com", которая была основана в 2005 году, продолжит работать.

Сайт Newsru.com был основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошел в состав "Газпром медиа", а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.

Newsru.com освещало события в России и мире. В последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.

Напомним, недавно мы писали, что в Беларуси заблокировали освещавший протесты оппозиции ресурс Tut.by. Против руководства сайта открыли дело.

Также сообщалось, что сайт украинского Минздрава объявил о закрытии из-за "проблем с сервером".