В четверг, 27 мая, в Центральноафриканской Республике были убиты трое граждан России. Их называют представителями частного военизированного формирования.

Об этом сообщает RFI.

Россияне погибли в результате взрыва самодельной бомбы на северо-западе ЦАР. По информации местных властей, погибшие - представители ЧВК.

Взрыв произошел под их машиной, передвигавшейся в составе военной колонны по дороге между городами Берберати и Буар в 400 километрах от столицы страны — города Банги.

В результате взрыва также погибли двое местных полицейских. Еще несколько человек получили ранения, их доставили в больницу.

Напомним, "Страна" писала о том, как в 2018 году в Центральноафриканской Республике убили троих российских журналистов, которые прибыли туда для съемок фильма о работе российской ЧВК.

Также мы рассказывали о том, что они планировали посетить базу на территории поместья Беренго, где, по некоторым данным, могли находиться наемники частной военной кампании "Вагнер". Туда журналистов не пустили, сказав, что Минобороны ЦАР должно дать аккредитацию. В итоге на базе переписали данные журналистов и сказали, что аккредитации могут дать через пять дней.