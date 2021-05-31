Двухлетний малыш из Читы (Россия) получит инъекцию самого дорогого лекарства в мире, которая обойдется в почти в 2,2 миллиона долларов (59,8 млн грн или 160 млн рублей). Семье Гепаловых удалось с помощью общественности и бизнеса собрать необходимую сумму на лечение маленького сына Кости, который страдает редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА).

Об этом сообщила мама Кости Светлана в Инстаграм.

"Это случилось! Наш сбор закрыт", - говорится на странице в Инстаграм, с помощью которой собирали средства.



"Спасительное лекарство для нашего сына - маленького, и такого сильного Кости Гепалова, будет закуплено! Мы так долго к этому шли! И это свершилось! Мы благодарим всех, кто не остался в стороне и помогал нам в нашей сложной борьбе!" - написала мама ребенка Светлана Гепалова.



По данным РИА Новости, в возрасте полутора месяцев Косте Гепалову поставили страшный диагноз. При спинальной мышечной атрофии постепенно атрофируется вся мускулатура, утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. На данный момент в РФ зарегистрировано два препарата для лечения болезни, но их нужно принимать пожизненно и лечение обходится в миллионы рублей ежегодно. При применении же третьего препарата, который пока находится в процессе регистрации в РФ, достаточно одной инъекции для выздоровления, но стоит укол около 2,2 миллионов долларов. Лекарство, считается самым дорогим в мире.

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