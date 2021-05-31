Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические учения в прифронтовой Авдеевке, в ходе которых силовики взяли под контроль "захваченный" коксохимический завод и "нейтрализовали боевиков".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Участники собрания отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "диверсантов", которые по легенде учений планировали диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и бежать из города. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников. Благодаря слаженным действиям всех подразделений учений, условные преступники были своевременно обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы", - сообщили в СБУ.

Главной целью учений стала проверка и повышения уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз. В тренировках принимали участие представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

"Тренировки происходили на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным (...) Руководство штаба Антитеррористического центра СБУ подробно проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив эффективность задействованных сил и средств. Также представителям задействованных субъектов борьбы с терроризмом были предоставлены дополнительные рекомендации по повышению уровня готовности по противодействию террористическим угрозам", - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности учились ловить террористов в киевской подземке.

Также мы писали, что 22 мая СБУ завершила масштабные антитеррористические учения в Одесской области.