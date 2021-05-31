Новым советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко стала Светлана Залищук.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

Залищук займется координацией взаимодействия группы Нафтогаз с международными партнерами, в частности должностными лицами стран "Большой семерки", а также будет выполнять представительскую функцию высокого уровня.

Как добавили в "Нафтогазе", одним из ее приоритетов будет противодействие "Северном потоку-2".

"За предыдущие несколько лет команда Нафтогаза добилась почти невозможного - значительной отсрочки достройки "Северного потока-2". Однако до победы еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен.

Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока-2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими сейчас я вижу приоритеты своей работы", - прокомментировала Залищук свое назначение на своей странице в Facebook.

Также в "Нафтогазе" рассказали, что у Залищук есть длительный опыт работы в сфере международных отношений. В частности, она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Алексея Гончарука и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме того, она была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета ВР по иностранным делам. Также была членом Украинской делегаций в ПАСЕ и Парламентского комитета Ассоциации с Европейским Союзом.

Назначение Залищук прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"На самом деле, в новости об этом назначении нет ничего удивительного и главной задачей для Залищук будет не остановка "Северного потока-2", который даже сам Байден остановить не может (или не хочет).

К Юрию Витренко очень близок давний друг Залищук Сергей Лещенко. Именно Лещенко сейчас является основным лоббистом Витренко перед западными партнёрами, зализывая им душевные раны, нанесённые "разрушением корпоративного управления в НАКе" в ходе отставки Коболева.

Теперь к этому процессу присоединится и Залищук. Вдвоём оно как-то сподручнее будет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз" планирует усилить управленческую команду, в задачи которой входит противодействие российскому проекту "Северный поток - 2". В нее войдет бывший функционер Республиканской партии США и сотрудник Госдепа Мирон Василик.

В то же время крупнейшая газета Германии Süddeutsche Zeitung в своей статье констатировала, что США и Украина проиграли битву против российского газопровода "Северный поток - 2".