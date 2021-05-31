Впервые за 42 года китайцам разрешили иметь троих детей
Сегодня власти Китая приняли решение разрешить семьям иметь троих детей. Предположительно, это поможет решить проблему старения населения.
Об этом сообщает агенство Xinhua.
"Такое решение было принято с учетом демографической ситуации в стране из-за быстрого старения населения", - говорится в материале Xinhua.
Китай с 1979 по 2015 год проводил политику "одна семья - один ребенок". По сути - это разрешение семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. Основным негативным последствием стало сокращение трудоспособного населения.
В 2015 году любой семье в стране было разрешено иметь двух детей. После этого власти Китая зафиксировали рекордный рост рождаемости в КНР.
Ранее мы писали о том, что согласно результатам последней переписи, которая состоялась 11 мая, общая численность за последние 10 лет увеличилась на 72 миллиона или 5,38%
Однако, в сейчас правительство Китая готовится объявить о сокращении населения в 2020 году, которое оказалось первым с середины прошлого века.