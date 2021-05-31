Сегодня власти Китая приняли решение разрешить семьям иметь троих детей. Предположительно, это поможет решить проблему старения населения.

Об этом сообщает агенство Xinhua.

"Такое решение было принято с учетом демографической ситуации в стране из-за быстрого старения населения", - говорится в материале Xinhua.

Китай с 1979 по 2015 год проводил политику "одна семья - один ребенок". По сути - это разрешение семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. Основным негативным последствием стало сокращение трудоспособного населения.

В 2015 году любой семье в стране было разрешено иметь двух детей. После этого власти Китая зафиксировали рекордный рост рождаемости в КНР.

Ранее мы писали о том, что согласно результатам последней переписи, которая состоялась 11 мая, общая численность за последние 10 лет увеличилась на 72 миллиона или 5,38%

Однако, в сейчас правительство Китая готовится объявить о сокращении населения в 2020 году, которое оказалось первым с середины прошлого века.