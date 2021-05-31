Транзит российского газа через Украину будет осуществляться до тех пор, пока действуют соответствующие контракты. То есть - то 2024 года включительно.

Об этом со ссылкой на директора Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского сообщает "РИА Новости".

Когда срок действия контрактов завершатся, будут назначены переговоры "Газпрома" и их партнеров. Напомним, что в 2019 году был заключен пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, которые истекает в 2024 году. По этому контракту Россия должна прокачивать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа ежегодно.

"У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", - заявил Биричевский.

Что касается "Северного потока-2", то это, по словам Биричевского, экономический проект, "а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства".

Напомним, "Газпром" отказался от наращивания в мае транзита через Украину в полтора раза.

Также мы писали о том, что в январе 2021 года транзит российского газа через Украину рухнул до 30-летнего минимума.

Кроме того, сообщалось, что транзит российского газа через Украину в 2020 году обрушился более чем на треть.